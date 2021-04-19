海上型太陽能電廠-辰亞能源，不僅4月中旬在彰濱工業區舉辦「崙尾東淨灘活動」，更將綠能教育向下扎根，預計今年中在彰濱工業區，正式啟用太陽光電展示館，讓民眾可透過預約，親自參觀「彰濱崙尾東一號暨二號海上型太陽能電廠」。

辰亞未來可望透過企業與學校之間的產學合作，提供在地更多的綠能教育資源，提升學童對再生能源的認知，並進一步思考自己與環境的關係，為下一代創造更乾淨的家園。

辰亞4月中旬在彰濱工業區舉辦「崙尾東淨灘活動」，當地海岸地理位置與潮汐漲退等因素，匯集大量的海洋垃圾。為解決彰濱崙尾東的海廢問題，辰亞一同與工業局彰濱工業區服務中心等單位，齊心淨灘清理海洋廢棄物，最後共收集高達234公斤的垃圾，為彰濱崙尾東的乾淨海濱環境盡一份心力。

辰亞今年3月初完工啟用全球最大的「彰濱崙尾東一號暨二號海上型太陽能電廠」。辰亞董事長目賀田好弘表示，身為彰化在地的一份子，將積極力行的企業社會責任（CSR），為當地盡一份心力，故公司除發起「崙尾東淨灘活動」外，未來也將更積極回饋彰化鄉里，用心愛護與關懷彰濱海岸，也為後代守護我們永遠的避風港。

辰亞為日本丸紅集團100％持股的台灣子公司，日本丸紅深耕台灣已逾65年，電力領域逾20 年，台灣明確且穩定的再生能源政策，促使日本丸紅決定將台灣作為能源轉型的一個示範點，並成立ESG部門（環境永續、社會參與、公司治理），配合國際準則與國內法規開發及營運太陽能電廠，並持續進行環境與社會風險及影響管理，為台灣再生能源供應及經濟發展做出實質貢獻。

辰亞不僅符合國際企業ESG的永續趨勢，來發展再生能源，也很認真看待每一個案場在地的環境生態，發起公益環保活動，透過實際力行來為保護海洋環境，為十分具前瞻性的公司政策。

(工商 )