傳產股帶頭衝，台股盤中指數再創新高！美股驚驚漲格局未變，台股也搭美股及資金行情順風車向前衝，儘管台股指數因台積電(2330)及股王大立光(3008)同步開低軟趴趴下以低盤開出，但原物料行情續燒，傳產股中的航運類股、鋼鐵類股、玻璃類股買氣沸騰，彰源(2030)、台航(2617)、大國鋼(8415)、華紙(1905)、萬海(2615)、燁興(2007)、新鋼(2032)、益航(2601)、中櫃(2613)、聚亨(2022)、台船(2208)、官田鋼(2017)盤中亮燈漲停，取代電子成為多頭攻高要角，電子類股在雙王疲弱下只能求個股各自表態，僅少數個股如：德微(3675)強攻漲停板創高價。

在傳產類股登高一呼下，台股指數開低走高，盤中大漲近100點，站上17260點，再創歷史新高，截至11點30分為止，加權股價指數約17259.51點，上漲100.7點，成交量3039.12億元，OTC指數為211.47點，上漲0.73點，成交量473.52億元。

今天盤中上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲7.97%，其次是航運類股及玻璃類股，分別上漲7.63%及7.06%，表現較差者為半導體類股、其他電子類股及生醫類股，其中半導體類股下跌0.95%，其他電子類股下跌0.84%，生醫類股下跌0.15%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股，上漲2.81%，表現最差為生醫類股，下跌0.68%。

就技術面來看，上週在美股創高及傳產強攻帶動下，台股指數再創新高，終場加權股價指數以17158.81點作收，累計一週上漲304.71點，漲幅約1.8%，週K連4紅，日均量為4316.2億元，櫃買指數則因居高獲利了結賣壓出籠，OTC收盤指數為210.74點，累計一週下跌2.57點，跌幅約1.2%，週K收黑，終止週K連5紅，日均量約888.56億元；今天台股在傳產類股全面走強下，指數開低走高，盤中指數站上17200點，再創台股指數新高；上週加權指數創新高重返5日均線之上，並出現大量換手成功訊號，今天台股指數延續上週漲勢走高，技術面多方攻擊架構再度成型，且除傳產股指數同步創高，電子股也逐漸擺脫頹勢轉強，由於整體盤面輪動健康，且資金充沛，在未見重大利空前，台股指數仍有高點可期。

分析師表示，上週五加權指數再創歷史新高，週線連四紅；考量全球疫情逐漸趨緩，全球景氣復甦確立，且FED維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。加上時序步入美股及台股財報季登場，預期第一季財報利多可期，第二季營運展望正向，將有助台股持續向上攻堅，建議持續偏多操作。

由於四月下旬起，美、台財報集中於重量級電子股，市場焦點可能逐漸拉回至電子族群；另一方面財報持續揭露中，Bloomberg預估台股第1季企業獲利成長高達110%，財報煙火尚未結束，惟指數已高，且多數資金集中炒作少數族群，建議審慎為之，不追高，投資具備基本面及殖利率個股為宜。

欣陸(3703)由大陸工程以換股方式成立並掛牌上市，旗下有三大事業體：大陸工程、大陸建設與欣達環工，三大事業體佔獲利比重分別為：19%、58%與23%；三大事業體營運動能強勁，長線看好欣達環工，在手合約425億元，配息1.4元，現金殖利率逾5%，可逢低買進。

(時報資訊)