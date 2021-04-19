台股上市櫃200元級以上高價電子股，今（19）日整體表現相對弱勢，M31（6643）、耀登（3138）、撼訊（6150）及金麗科（3228）等半導體族群股及比特幣概念股等，具有主力色彩濃厚的個股，均摜殺至跌停；另兩大重要指標股台積電（2330）及世芯-KY（3661），則分別面臨600元及500元關卡保衛戰。

隨著台股加權指數一路站上萬七、頻創新高下，百元俱樂部也一路躍增，百元價位今日來到165檔，另外200元以上則有106檔，合計百元俱樂部衝上271檔。

台股權值王台積電，昔日扮演台股護國神山的光環褪色，股價表現弱勢，今日最低跌到601元，面臨600元關卡保衛戰；IC設計股重要指標股世芯-KY，在美國擬對飛騰等大陸公司制裁的利空襲擊下，股價多根跌停及重挫後，今日依然積弱不振，近午盤時回落至500元整數關卡，幾乎回到去年11月起漲點。

(工商 )