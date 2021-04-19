新北市勞工局今公布今年第2波違法雇主名單，共開罰267家業者；其中知名電池製造商「湯淺電池」5年內第6次有勞工超時工作，今年甚至有勞工單月加班高達130小時，比法定超過近3倍，遭重罰64萬元；另板橋某知名文理補習班發生職場性遭擾，業者拖了2個月才處理，也被依《性平工作平等法》開罰。

勞工局今公布今年第2波違反《勞動基準法》、《職業安全衛生法》、《性別工作平等法》、《就業服務法》、《勞工退休金條例》的雇主名單；其中，《勞基法》違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，共87家；其次使勞工超時工作，有44家；至於出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，則有37家。另未足額提撥勞工退休準備金，計有1家。

湯淺電池位在新莊工廠有500多名作業員，常因趕訂單、趕出貨要求勞工加班，這已是5年內第6次違反勞基法遭罰，甚至有勞工單月加班高達130小時，比法定超過近3倍，共開罰64萬元；另上市公司一詮精密也有工廠作業員每月加班超過100小時，情形連續3個月，處罰鍰60萬元。

生產多家超商麵包、雇用不少外籍移工的美堤食品公司，有勞工單月加班高達251小時，甚至連續出勤達36日，處罰鍰48萬元。

違反《性平工作平等法》有6家；板橋知名補習班有員工遭性騷擾，業者卻拖了2個月才處理；厚誼工程公司有員工遭性騷擾，調查過程的監視器畫面卻被流傳於公司內部，且處理流程有瑕疵；「遠東鐵櫃鋼鐵廠」發生性騷擾後，雇主未將行為人和申訴人做隔離，讓受害者在有敵意的環境工作，均被勞工局依法開罰。

此外，海盜船電子股份有限公司有勞工結婚後遭雇主解聘，勞工局依違反《就業服務法》開罰。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，已於去年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市／櫃公司者，將加重裁罰金額20％。呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。

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(中時 )