苗栗頭屋國1交流道匝道 大貨車疑超速翻覆 12:142021/04/19 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號頭屋交流道南下匝道轉彎處，19日上午11點多發生大貨車疑因車速過快翻覆。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1部大貨車19日上午11點多由國道1號頭屋交流道南下匝道行駛，準備上高速公路時，疑因車速過快在彎道處翻覆，司機自行脫困由苗栗縣消防局苗栗分隊救護車送部立苗栗醫院救治，現場交通一度堵塞，國道高公局已調派大型吊車前往排除，恢復交通中。 爆胎失控掃斷上百支防眩板 大貨車駕駛要賠數十萬 看屋筆記：新興區民生1號院(個案＋價格分析) (中時 ) #苗栗 #翻覆 #大貨車 #頭屋 #國1 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貨車與休旅車對撞 司機彈飛出車外 09:332021/04/19 社會 台灣下一座護國神山 04:102021/04/19 時論廣場 2021 上海車展：續航力最高達 478km，Mercedes-Benz EQB 七座電動休旅車中國全球首發 09:072021/04/19 汽車情報-汽車新聞 17公里海岸自行車道整修完工啟用 5大夢幻景點邀請你來當網美 15:562021/04/18 寶島 中市公部門暑期工讀計畫 勞工局：協助青年提升就業競爭力 10:162021/04/19 寶島 電子股接棒 法人喊台股衝萬八 04:102021/04/19 社會新聞 今年來最強 花蓮連兩震規模6.2 04:102021/04/19 社會新聞 世芯害IC設計遭亂砍 1檔錯殺股大復仇 00:032021/04/19 財經 黃秋生領到就業金卡 來台工作無須事前申請 18:462021/04/18 財經 《紡纖股》尼龍報價＋蘋果鏈雙利多 力鵬強登逾6年高點 10:182021/04/19 財經 竹南老婦騎電動機車誤闖國道3號 遭貨車撞死 10:172021/04/18 社會 社會熱門新聞 捷運上演博愛座爭霸戰 場面火爆1男連嗆多人 保全制止無效 - 社會 未走斑馬線遭擦撞求償1999萬 法官判1萬6批：不是中樂透 - 社會 女開西濱突聽見「撞砂石車很爽」 當下這想法意外救回一命 - 社會 不滿陸籍前女友偷吃 PO她嘿咻高潮臉部特寫照被訴 - 社會 網路賣春驚見東南亞小模 主打爆乳女友款 警抓人傻了：妳哪位？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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