1部大貨車19日上午11點多由國道1號頭屋交流道南下匝道行駛，準備上高速公路時，疑因車速過快在彎道處翻覆，司機自行脫困由苗栗縣消防局苗栗分隊救護車送部立苗栗醫院救治，現場交通一度堵塞，國道高公局已調派大型吊車前往排除，恢復交通中。

(中時 )