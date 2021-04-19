1部大貨車19日上午11點多由國道1號頭屋交流道南下匝道行駛，準備上高速公路時，疑因車速過快在彎道處翻覆，司機自行脫困由苗栗縣消防局苗栗分隊救護車送部立苗栗醫院救治，現場交通一度堵塞，國道高公局已調派大型吊車前往排除，恢復交通中。

爆胎失控掃斷上百支防眩板 大貨車駕駛要賠數十萬
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(中時 )

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