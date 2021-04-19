明日（20日）時序即將進入穀雨，正是天地能量轉換啟動的時候，國際天星風水命理專家邱彥龍分析，生肖蛇、龍、牛的人會在4／20至5／5號運氣最旺，只要懂得改變自我，穀雨的節氣正是財運跟感情運增加最好的時機，千萬要把握！

邱彥龍老師提醒，穀雨節氣會帶來很大的轉變跟更新，如果不懂謙虛，目中無人而高高在上，無法檢討自己缺失，將會帶來危險後果，尤其是居高位者，更要自我警惕，否則太多負面的集體意識，容易造成大環境的天災人禍，導致地變的能量。

▍第三名：蛇

屬蛇的朋友記得微笑待人，多傳遞善言，雖然前陣子內心有傷痛，但卻是最好的成長經驗，只要檢討自己的不足，並多關懷身旁的人、多說好話，錢財就會滾滾入袋，單身的屬蛇人更能找到心儀的對象，可說是情財兩得意的代表。

▍第二名：龍

屬龍的朋友正財、偏財、事業財及技術財在這段時間都會很旺，日常別忘記多微笑不要太嚴肅，只要將自己的規劃整理清楚，按照計畫進行，並且將過往所學好好運用，再自我精進，財源就會滾滾而來。

▍第一名：牛

屬牛的朋友有天賜財福，記得這段時間要提升自我的價值，就會受到眾人的關注與需要，以前累積的福報、智慧、學識與技術等將會在這段時間被看見與認同，且會出現許多貴人相助，多多關懷身旁的任何人，財富的種子就會開花，將會有很好的收成。

(中時新聞網)