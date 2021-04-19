笨賊毆人行搶婦人未遂 騎贓車逃逸自摔落網

54歲曾姓男子18日晚間7時許，騎贓車在新北市板橋區四川路一段隨機行搶翁姓婦人，曾嫌先毆打翁婦後搶奪手提包未遂，新北市板橋警分局獲報今（19日）凌晨0時許循線發現曾嫌行蹤，追捕過程中曾嫌自摔乖乖就逮，警訊後將依搶奪、竊盜等罪嫌移送法辦。

據悉，曾嫌因缺錢花用先偷竊機車作為犯案工具，他將贓車停放於板橋區四川路一段，發現48歲翁姓婦人落單一人，準備騎機車離開，他緩慢靠近後伸手毆打翁婦，隨即拿起腳踏板上的手提包逃離。

翁婦見狀大喊「搶劫！」連忙上前追捕曾嫌，曾嫌將手提包放置於腳踏板上準備逃離，翁婦立即伸手將手提包搶回，曾嫌落荒而逃。翁婦遭搶後隨即前往板橋警分局信義派出所報案。

54歲曾姓男子騎乘贓車逃逸，警方圍捕時自摔落網。（翻攝）

54歲曾姓男子騎乘贓車逃逸，警方圍捕時自摔落網。（翻攝）

警方調閱監視器鎖定曾嫌車牌，今（19日）凌晨0時許發現曾嫌再度出現於板橋區東門街附近，線上警網隨即上前圍捕，曾嫌騎乘贓車加速逃離最後自摔落網，偵訊時他坦承行搶，警方訊後將依搶奪、竊盜等罪嫌移送法辦。

(中時 )