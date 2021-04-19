廣東省人口發展研究院院長董玉整表示，按照目前趨勢，中國「十四五」期間的年出生人口可能會跌破1,000萬大關；按照趨勢發展，可能不用數年，中國的總人口數量就可能出現負增長。

董玉整接受第一財經日報訪問時建議，放開生育愈早愈好，但在生育政策調整的同時，更應該關注生育政策配套的完善。目前分歧在於，究竟是先放開三胎，還是直接實行自主生育。

他形容，現時形勢已經很嚴峻，而且人口發展一旦出現大的趨勢性問題後，便很難逆轉，建議不要再「擠牙膏」，就是要直接實行自主生育，愈快放開愈好。

中國即將公布「十年一度」人口普查數據，人民銀行微信公眾號上周三發布工作論文稱，要認識到中國人口形勢已經逆轉，轉型後人口衰減的速度將超乎想像，教育和科技進步難以彌補人口的下降，建議應全面放開和鼓勵生育，切實解決婦女在懷孕、生產、入託、入學中的困難等。

(工商 )