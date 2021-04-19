歐洲白蘆筍當令，台北喜來登大飯店採購直徑2.8公分至3公分的白蘆筍入饌並自即日起於館內安東廳推出「白蘆筍饗宴」套餐，每位3,980元+10%，內容有「天使甜蝦奶油濃湯」、「荷蘭醬及藍蟹肉」與「炙烤和牛紐約客」等，滿足搶鮮食客需求。

法國白蘆筍，每年僅有四月底至六月初短短40天可嚐，其獨特香氣及鮮嫩口感，深受皇室貴族喜愛，因而有著「國王的餐食」美譽，採摘時只能在太陽未升起前完成，且挖出過程中不得見光，才能維持如象牙般潔白純淨，是饕客們夢寐以求的逸品。

安東廳主廚張守義表示，本次饗宴只選用直徑2.8至3公分的法國頂級白蘆筍入菜，直徑越粗則越名貴，不因生長顯老反而更加鮮甜多汁。張守義強調簡單純粹的料理方式，呈現出白蘆筍的多重風情，套餐前菜是將白蘆筍汆燙軟化後以奶油煎出香氣，搭配半熟水波鵪鶉蛋與清甜碗豆泥，彰顯出其鮮美滋味。

「天使甜蝦奶油濃湯」將白蘆筍打成細滑綿密的濃湯，與烤至半熟的阿根廷天使紅蝦搭配，馥郁蝦鮮烘托白蘆筍清甜交織出絕佳滋味。最經典的白蘆筍食法佐靈魂醬汁-荷蘭醬及藍蟹肉，濃郁微酸的滋味與雲朵般的輕盈質地，帶有炙燒後的脂香更顯甜美。饗宴重頭戲「炙烤和牛紐約客」則選用來自澳洲M9等級的和牛，肉質鮮嫩且油花均勻的頂級和牛搭配白蘆筍與雲林黑蒜，濃厚肉汁配上白蘆筍的鮮甜與黑蒜的酸美相互得宜，享受屬於饕客的季旬美味。

(工商 )