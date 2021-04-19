行政院2020年頒布「台灣顯示科技與應用行動計畫」政策，以智慧場域解決方案國際輸出為目標，讓顯示器、系統、AI應用、軟體商有機會展示軟硬整合、虛實互動技術實力。此次SIG號召十大廠商組成智慧零售聯盟，包括群創、宏齊、啟耀、宸展、振曜、圓美智能、晶達、前線媒體、中光電智能機器人以及AIOT先驅者工研院資通所，以Smart Mall主題館首度亮相。

智慧零售Smart Mall展出四大情境：零售超市、無人導購商店、超現代精品館、互動體驗館，結合購物、飲食、休閒、多元互動體驗，最是吸睛。

在前瞻顯示技術部分，3D裸眼技術凸顯金屬特質的名鑽切工、最夯的miniLED透明屏與摺疊式變形金剛，還有懸浮觸控技術等等，帶動零售場域創新應用。 此外，AIOT應用於智慧零售場也不容小覷，包括最新的人臉辨識、溫感偵測技術、RFID應用、影像辨識、CMS整合POS結帳系統、提供業者最聰明、高CP值的解決方案。前線媒體推出的無人商店導購服務，抓準零接觸精準行銷， 工研院推出網美AI 智慧穿搭影像識別系統，讓電商業者訂單多到懷疑人生。

振曜科技展出單色到全彩的電子紙貨架標籤，尺寸涵蓋1.54～13吋，可在實務零售賣場上做全面性的彈性應用。推出迄今，已逐漸取得各類型的通路客戶青睞，用以取代傳統紙製標籤，可節省人力及綠能資源的浪費，成為引領智慧零售的創新指標。

圓美智能展示智能酒櫃，結合sensor以及貨架長條屏，當消費者拿取酒品，長條屏對應酒品年分與特色播出廣告，可以說是最聰明的貨價廣告屏，促動產品周轉率。晶達搶占啤酒屋市場，推出beer bar touch table，消費者可在觸控桌上玩觸控電玩遊戲，手機置放可立即充電，已經成功搶進歐美日夜店或居酒屋市場。

智慧零售成功的背後有賴四通八達的智慧物流系統，中光電無人叉車首次亮相，成為台灣AIOT智慧物流重要角色。群創窄邊框拼接影音牆形塑Smart Mall氣勢磅礡底蘊，以及獨家Kirameki(燦)3D裸眼公共顯示屏，營造免稅精品店低調奢華的購物情境。

台灣顯示器與系統廠商創新研發能量滿滿，在行政院工業局政策支持下，業者展出軟硬實力，透過國際媒合機制，讓智慧零售產業聯盟國家隊提高國際能見度，智慧零售總召集人潘泰吉認為，beyond display，不再是顯示器業者，而是方案整合聯盟的策略整合，歡迎零售場域業者提供落地驗證機會，國產落地，國際輸出。

(工商 )