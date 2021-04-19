南投日月潭昨晚突降甘霖，遊客、店家開心不已。台中德基水庫仍持續未進帳，今天蓄水量跌破4％，只剩3.73％。大甲溪發電廠副廠長林日生說，德基水庫一帶天氣陰陰的，只能求老天爺幫忙，快下雨解決水荒。

林日生指出，山區持續沒下雨，德基水庫附近今天雖陰天，但卻還沒下雨，水庫水位1327.43公尺，蓄水量剩3.73％，進水量每秒3立方公尺，出水量每秒7.2立方公尺，入不敷出。

林日生說，目前只能求老天爺快下雨，至於調配水量和供水部分，目前依中央災害應變中心指示配合。

(中時 )