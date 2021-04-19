女星林莎擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，她時常在IG曬出美照和粉絲互動，擁有將近70萬人追蹤，日前她曬出一組運動健身照，展露她的完美身材，卻被網友發現身上出現神秘黑點，頓時引發討論，而林莎本人也親自回應。

林莎日前在IG曬出火辣健身照，並在內文搞笑分享，「很多人可以在健身房裡做一堆事，跑步、重訓、有氧、伸展，而我⋯腦子裡只想著等等要吃什麼」，最後她更吐槽自己，「會不會太誠實了」，笑翻一票網友，卻有眼尖網友發現，林莎的背部有一個黑點，好奇地問，「後面是胎記嗎」。

照片中可以看到林莎紮起麻花辮，身穿藕色運動內衣，貼身設計讓她的傲人上圍無所遁形，還露出了一截纖細螞蟻腰，姣好身材獲得粉絲大讚，然而轉過身卻發現，林莎白晰的美背上有一個淡淡的黑點，讓粉絲好奇詢問，林莎也毫不避諱大方回應，「對！是胎記」。

林莎的多張火辣美照也讓網友狂刷愛心，激動地直呼，「有腹肌就是讚」、「太棒」、「真人娜美」、「正翻」、「好瘦」、「太猛女超人」，還釣出藝人朋友回應，夢多就開玩笑回覆，「妳可以好好訓練嗎？」荳荳何紫妍也留言「辣辣」，啦啦隊女神巫苡萱更是羨慕地喊，「好瘦～」。

(中時新聞網)