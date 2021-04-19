產能持續開出，亞洲丁二烯報價再跌，現貨價跌破1000美元；由於供給持續增加，中國丁二烯BD產量隨著新工廠的啟動而增長；另外，菲律賓的JG Summit石化也計劃於五月在東南亞地區啟動其年產70,000噸新的產能，供應持續加上，亦打壓亞洲現貨報價連3周走跌；本周平均跌幅約為7-8%，其中中國現貨價跌至950美元，創二個月低點，而台灣現貨價也跌破千美元大關，跌至每噸970美元。(商品行情網)

(時報資訊)