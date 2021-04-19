《商情》產能持續開出 BD跌破1000美元 12:172021/04/19 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 產能持續開出，亞洲丁二烯報價再跌，現貨價跌破1000美元；由於供給持續增加，中國丁二烯BD產量隨著新工廠的啟動而增長；另外，菲律賓的JG Summit石化也計劃於五月在東南亞地區啟動其年產70,000噸新的產能，供應持續加上，亦打壓亞洲現貨報價連3周走跌；本周平均跌幅約為7-8%，其中中國現貨價跌至950美元，創二個月低點，而台灣現貨價也跌破千美元大關，跌至每噸970美元。(商品行情網) 《類股》鋼市熱爆 漲停秀不停 《半導體》德微自動化布局一波波 產能拚大增4成 (時報資訊) #產能 #現貨價 #BD #亞洲 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供不應求 亞洲苯價創近三年新高 11:262021/04/19 財經 《電子零件》未沾外資光 台光電失色 13:422021/04/19 財經 《商情》需求低於預期 期銅價格下跌 09:442021/04/19 財經 《熱門族群》運價推進貨櫃三雄 陽明率先創高 11:262021/04/19 財經 《期貨》台指期開盤跌38點 金電開高 08:532021/04/19 財經 半導體續旺 瑞信捧五指標股 04:102021/04/19 財經要聞 《半導體》空壓不散 台積電續跌 10:522021/04/19 財經 《商情》黃金亞洲電子盤近7周高點回落 10:182021/04/19 財經 美衛生紙銷量 連二月遽跌 04:102021/04/19 全球財經 《基金》富邦越南ETF掛牌首日 漲幅、溢價均逾1成 14:332021/04/19 財經 《熱門族群》BDI漲翻天 散裝航運紅燈通明 12:172021/04/19 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 長榮狂噴抱得住嗎？下船水手給1句忠告 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 獨家》準交通部長夫人是金融戰將 掌土銀台北分行 - 財經 - 工商 信義計畫區「最貴菜園」不作飯店了！ 富邦D1開發案 改蓋豪辦大樓 - 財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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