加拿大周一將提出預算案，在新冠肺炎確診病例急升之下，該國計畫撥款數十億美元用於經濟振興措施、20億加元（16億美元）支應全國兒童照護，同時也將納入對奢侈品課徵的新稅，以及對谷歌、臉書等網路巨頭課徵的數位服務稅。

《多倫多星報》（the Toronto Star）周日報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）這兩年來的第一個預算案也將撥出120億加元（約96億美元），將工資和租金補貼計畫延長到秋季。

加國財政部長Chrystia Freeland將於周一當地時間下午4時提出預算案。Freeland去年11月已提出3年1000億加元的經濟激勵計畫。

加拿大廣播公司報導，加國2020/2021財政年度的聯邦赤字低於4000億加元。去年11月，加國政府預估其年度預測赤字將達到3,816億加元，創下第二次世界大戰以來的新高記錄。

消息人士透露，新預算案亦包括從2022年起對價值超過10萬加元（79,970美元）的新車和私人飛機，以及對價值超過25萬加元的船舶課徵奢侈稅（luxury tax）。

此外，從今年7月起，加國政府將對線上平台和電商倉儲業課徵營業稅（sales tax），並從2022年起對Alphabet旗下谷歌、臉書等網路巨頭課徵數位服務稅。

由於第三波疫情持續升高，加拿大人口最多的安大略省上周五發布新的公衛限制措施，其中包括對非必要國內旅行關閉該省邊境。加拿大雖然一直在加快疫苗接種進度，但其接種人口比例仍然落後美國和英國等其他國家。

(時報資訊)