美國財政部16日公布貿易夥伴的「匯率政策報告」，雖然點名越南、瑞士和台灣2020年符合匯率操縱國的三項標準，但因去年國際貿易受新冠肺炎疫情影響，情況特殊，美方並未認定任何國家操縱匯率。台北外匯經紀公司今早新台幣匯價一連升破28.3元及28.2元，最高匯價為28.196元，較前一個交易升值1.45角。

對於此次美國財政部未將台灣列入匯率操縱國，央行總裁楊金龍表示，此次未列入的原因有三：一、美中貿易衝突，全球價值鏈分散；二、新冠疫情，造成晶片和視訊產品需求暢旺；三、美國QE。楊金龍也稱讚葉倫的務實和周延。

中央銀行在「匯率政策報告」出爐後，也發聲明指出，央行與美國財政部溝通管道順暢，在報告發布前已向美方建議在疫情期間暫緩三項檢視標準之適用；央行並指出目前新台幣匯率已趨近IMF架構所估計之均衡水準，美方報告指稱新台幣匯率被低估，是用新台幣兌美元匯率而非實質有效匯率來評估，不盡公允。

央行表示，4月16日美國財政部公布匯率報告，並未指名任何主要貿易對手國為匯率操縱國。長期以來，央行與美國財政部溝通管道順暢，經常就雙邊經貿及匯率議題交換意見。在本次匯率報告公布前，央行曾提供「台美經貿關係與新台幣匯率走勢」報告，做為雙方溝通基礎，並建議美國或可考量在COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，暫緩三項檢視標準之適用。

央行指出，我方在與美方溝通時，均強調央行匯率政策旨在維持有秩序的外匯市場及金融穩定，從未意圖獲取不公平的貿易優勢，或影響國際收支的有效調節。本次美方匯率報告亦指出，尚無足夠證據顯示台灣符合1988年「綜合貿易暨競爭力法案」(Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988)所稱「避免國際收支有效調節」或「獲取不公平貿易優勢」等要件。

央行並表示，當前金融自由化及資本自由移動下，大部分全球外匯交易與進出口貿易相關性小，而國際資金鉅額且頻繁移動已成為影響匯率波動的主因，因此衡量均衡匯率更為困難。對美方報告常引用單一模型來評估新台幣匯率低估情形，央行已充分表達不同觀點。

(時報資訊)