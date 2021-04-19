隨著全球貨運吃緊，連散裝航運都一片榮景，波羅的海運價指數（BDI）近期漲翻天，運價持續推高下，裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)、慧洋-KY(2637)、正德(2641)、四維航(5608)都攻上漲停價位。

由於煉鋼原料需求增強，礦商忙於購買艙位，帶動大型船租船轉趨熱絡，出現搶船的情況。上周4月15日海岬型租金一天漲幅達7％，16日海岬型再漲1.65％，價格來到2.85萬美元，另外，巴拿馬型的船舶漲，日租金價格艘漲幅達5％，來到2.11萬美元，小型輕便型的日租金價格漲幅2％，價格來到2萬美元。

3月30日才召開法說會的慧洋-KY，4月19日將再舉行法說會，該公司由於去年基期較低，以及今年需求回補、市況大好，預期租金漲幅可達3成，近期換約已可見租家簽長約意願提升，對市場充滿信心。

目前第2季因巴西與澳洲天氣好轉，估計4月巴西與澳洲的鐵礦砂出口量月增率上看6.5％，整個貨運市場缺船，預料運價指數漲勢將會持續。

(時報資訊)