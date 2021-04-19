福斯汽車(在中國稱大眾汽車)過去在中國於電動車領域的發展落後，福斯汽車中國分公司執行長Woellenstein在上海車展開幕前夕接受媒體FAZ訪問時指出，在兩到三年時間內，預期其替代能源引擎車款的發展，在全球最大汽車市場中國的市場份額將成長到接近燃油車款目前的15%市佔率。

Woellenstein認為福斯有很好的傳統，會稍微後發，但是會大步地趕上。福斯在周末展示了全新的七人座大型電動休旅車款，ID.6家族的ID.6X和ID.6 Crozz，兩者都在中國製造，而兩款初期也都僅將在中國販售。

福斯目前的電動車市占僅3~4%，執行長在今年看到很好成長的機會，今年希望在中國賣出10萬輛電動車；目前中國市場主要由特斯拉和中國當地品牌佔據優勢。

福斯汽車未來四年將在中國投資150億歐元於電動車事業，執行長預期福斯將在未來兩至三年間趕上特斯拉。

福斯在電動車的開發上，正押注於休旅車款(SUV)；休旅車在中國有相當高的約47%市佔率。環保人士Tiemann批評，即使是電動驅動，一個五米長的巨獸也是不環保的；更批評福斯的一家工廠位於新疆。Woellenstein則反駁，指強制勞動在福斯身上不會發生，烏魯木齊工廠有一套行為準則規範，中國所有工廠和供應商都會遵守。

目前福斯在中國業務佔全球整體的40%；而中國在全球汽車市場的份額約占三分之一。執行長也預期半導體晶片問體在第二季仍會有「顯著的影響」，問題將一直持續到2022年。中國汽車經銷商協會表示，晶片生產不掌握在汽車業手上，這是一個難以解決的致命問題，此外車商還有其他包括自動駕駛或能源管理等複雜的晶片問題待解決。

(時報資訊)