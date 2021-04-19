DRAM市況需求價量轉佳、可望重返上升周期，記憶體廠淡季展望樂觀，後段封測廠可望同步受惠。記憶體封測廠華東(8110)今（19）日開高後放量勁揚，飆升8.25％至16.4元，創2018年1月中以來3年3個月高點，截至午盤維持逾5.5％漲幅，領漲封測族群。

華東受美系客戶調整委外釋單策略、記憶體價格下滑及庫存修正等市況逆風，近2年營運表現明顯轉弱。公司對此以提高對華邦電等集團企業客戶比重，並持續降低成本、開源節流因應，使整體營運表現仍維持獲利。

華東2020年合併營收59.65億元、年減11.32％，為近16年低點，但本業虧損減少近75％，配合業外收益挹注，稅後淨利2.54億元、年增達54.43％，每股盈餘（EPS）0.51元，自近7年低點回升。公司尚未公布股利配發，將於6月23日召開股東常會。

華東2021年3月自結合併營收4.84億元，月增5.99％、年減12.7％，為今年來高點。累計首季合併營收14.05億元，季增0.23％、年減10.38％，仍處近12年同期低點。面對市場不確定性仍高，公司將持續爭取新客戶以拓展營收，力拚營運穩健成長。

華東先前指出，公司看好宅經濟、5G、人工智慧（AI）及物聯網（IoT）等應用將帶動更多邊緣運算設備需求。在需求增溫、供給增加有限情況下，下游訂單需求持續強勁，使多家記憶體廠首季營收報喜，對第二季淡季營運亦持續看好。

由於晶圓代工產能吃緊，部分DRAM產線製程轉向CMOS影像感測器（CIS）或邏輯製程，加上部分產品無須採用最新製程，使規格較舊的DDR3利基型產品今年以來漲勢最強，對專注小容量利基型產品的華邦電有利，身為同集團後段協力封測廠的華東亦可望受惠。

(時報資訊)