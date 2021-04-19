台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)momo致力推廣綠色消費，積極增加永續商品比例，至今「綠色生活館」商品數高達近7000品，帶動2020年館內業績年增破60%，由於綠色消費成為顯學，momo也響應環保署網購包裝減量政策，今年將結合郵局推出第二波網購「循環袋」，實踐網購包裝減量之目標。

富邦媒朝「永續綠色電商」邁進，致力推廣綠色消費，積極增加永續商品比例，至今「綠色生活館」商品數高達近7000品，帶動2020年館內業績年增破60%，其中綠色飲食業績佔比過半，以有機生鮮業績年增近8成最為顯著，健康食品飲料次之；綠色生活理念也延燒至日常清潔，標榜友善環境之清潔商品備受青睞，2020年熱銷破20萬件，屢登上綠色生活館年度熱銷商品榜。

若以消費年紀來看，根據momo統計，綠色生活館內主力消費者集中於30至49歲，佔比達60%，20至29歲及50至60歲以上購買人數，亦皆有雙位數高年增。

富邦媒表示，本周迎來世界地球日，momo也公布《環保綠皮書》，在綠色消費、綠色物流、綠色營運耕耘下，2020年繳出永續商品全年齡層購買人數雙位數成長，在營運發展同時，momo也致力於發展綠色物流、友善包裝，2020年綠色物流與低碳運輸每月合計減少21.28公噸碳排放；在實踐綠色物流部分，momo從倉儲建置、運輸的布局皆將環境永續的理念涵蓋其中，如北區物流中心太陽能發電設置全年累積發電量達到1263,932度，並持續打造綠色自有車隊，引進符合能源效率運輸車輛。

此外，momo也響應環保署網購包裝減量政策，今年將結合郵局推出第二波網購「循環袋」，透過郵筒及i郵箱智慧郵筒回收循環，希望能與消費者共同實踐網購包裝減量之目標。

富邦媒3月合併營收約61.1億元，較去年同月成長17%，再創歷年同月新高，累計1至3月合併營收約183.6億元，年成長21.6%，創下單季歷史次高。

(時報資訊)