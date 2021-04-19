孩子從幼兒園升到小學一年級，是一個新的學習階段，被父母視為大事。但一名網友表示，最近小學舉辦招聘新生活動，赫然在馬路邊看到一個小男孩，獨自進校門報到，令他心疼地說，「做招生活動近20年，我第一次看到自己報到的孩子」，貼文曝光引發不少家長回應，還有人感嘆表示「未來這樣的狀況恐會愈來愈多」。

該名網友昨（18）日於臉書社團《匿名公社》分享，在小學門口做一年級的招生活動，許多家長都會牽著孩子一起入學。這時他眼角瞄到馬路邊有一個小男童，手裡拿著透明的公文袋，他一看就知道那是「戶口名簿」，但卻不見這名小男童的父母。

正當他期待男童的父母出現時，男童一個人安靜地走進校門，量測體溫、噴酒精後，警衛向他確認是新生報到，就引導他往報到的教室，不一會兒，小男童辦完入學手續後，又安靜地從教室走出，朝著原路線返家。

男童獨自報到的小小身軀，令原PO超心疼，表示小一招生活動做了近20年，「這真的是我第一次碰見，自己一個人報到的小男生，我心裡很有感」。

貼文曝光後，引發不少網友回應，「獨立的讓人心疼」、「我相信小男孩會記得一輩子」、「小朋友好勇敢獨立，大人也實在太放心了吧」、「才剛從幼稚園畢業，第一天就讓他獨自報到，真讓人心疼」；也有網友認為「這樣孩子以後恐怕會愈來愈多」。

(中時新聞網)