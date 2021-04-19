曾有台灣「救難教父」之稱的水域救援專家葉泰興，長年擔任消防署、海巡署、國防部等單位的水域救援總教官，並以聯合國國際救援教練協會（IRIA，International Rescue Instructors Associaton）的名義四處授課、發證，去年8月遭IRIA指控，葉未獲國際救援教練協會(IRIA)授權，就在台接受消防署補助開課，除假冒IRIA名義發出「國際急流救生專業證照」，還涉嫌自行製作相關周邊紀念品牟利，導致消防署遭監察院提案糾正，消防署懷疑葉發出5000多張偽造證造，對他提出詐欺及偽造文書告訴。台北地檢署上周已依詐欺等罪，約談葉泰興和妻子劉容慈到案，訊後各以50萬、30萬元交保。

葉泰興在台灣搜救界可說頂頂有名，打著IRIA在亞洲唯一的搜救訓練師名號，到處授課、授證，上電視節目暢談救難，消防署、海巡署、國防部等單位也聘他擔任水域救援總教官，甚至消防署的搜救訓練教材也是由他撰寫。

消防署表示，此事件對於消防救災專業訓練影響甚鉅並造成傷害，消防署已正式向地檢署提出刑事告發，並已針對授課教官遴選建立嚴格審查機制，以維護搶救訓練品質。

消防署強調，先前持有本署所發且有IRIA銜名（查係葉泰興涉嫌偽造簽署)證書(照) 之受訓人員，因為確實已完成訓練並通過測驗，其受訓效力及權益均不受影響，至於100年以後於消防署訓練中心接受急流救生相關訓練者，則均領有消防署所核發之證照，亦無效力疑慮。

消防署表示，訓練中心職掌全國消防人員專業訓練，未來對於各類搶救相關訓練，除參考先進國家具有國際性普遍效力之志願性共識規範外，亦將結合臺灣特有地形地貌、交通、建築結構、型態及都市特性等，訂立符合國內需求之搶救作業標準，據以系統性推動各項基礎、進階、專業及教官級別的訓練，進而建立與國際標準接軌且符合國內需求的救援技術課程與證照機制，繼續為民眾生命安全把關。

(中時 )