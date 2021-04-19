大陸3月對北韓出口增至六個月高位，是1月和2月總出口規模的近400倍，表明疫情造成的邊境限制有所放鬆。

據中國18日公佈的海關數據，中國3月對北韓出口1,297.8萬美元商品，遠高於2月的3,000美元和今年前兩個月的33,000美元。

3月中國對北韓出口額創去年9月出口1,888.2萬美元以來最高。

中國3月從北韓進口130.8萬美元商品，2月為進口175萬美元。

去年稍早，韓國幾乎關閉所有跨境旅行，英國、法國和德國等一些國家都撤回了駐北韓外交人員。

(工商 )