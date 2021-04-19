法國Atos執行長Elie Girard、達梭系統董事會副主席暨執行長Bernard Charles、雷諾集團（Groupe Renault）執行長Luca de Meo、意法半導體（STMicroelectronics）執行長Jean-Marc Chery、以及法國達利思集團（Thales Group）執行長 Patrice Caine，日前宣布將攜手成立「軟體聯盟（Software Republique）」，其為針對永續智慧交通而打造的全新開放式生態系統。

透過匯集其在不同領域相輔相成的專業知識，這些合作夥伴計畫共同開發與推廣軟體及系統，為城市、地區、企業和市民提供更豐富多元的永續交通解決方案。 人工智慧、網路安全、互聯、嵌入式電子和虛擬雙生技術將推動這些全新產品與服務日益完美。這個由汽車和技術產業的五位領導企業共同建立的開放式創新生態系統，將歡迎新成員加盟，共同推動開放協作。

為了共同開發並推廣智慧交通運輸系統，確保實現適應性強且靈活的交通運輸解決方案，「軟體聯盟」已確立三大合作領域：一、幫助車輛與其數位和實體環境間安全連結的智慧系統。二、 針對各地區與公司最佳化流程的模擬和資料管理系統。三、簡化充電體驗的能源生態系統。

為促進創新，「軟體聯盟」亦尋求設立投資基金會，資助具有潛力的新創企業，同時亦將創建育成中心，支援交通運輸技術新創企業的發展。透過育成中心，新創企業能存取可以協作虛擬開發實驗環境，並透過具價值的網路尋求指導。

為發起這個針對新創企業和大專院校的生態系統，「軟體聯盟」合作夥伴計畫發起數據挑戰賽（data challenge），激勵開發電動、聯網和自動駕駛等未來交通運輸技術。Atos執行長Elie Girard表示，Atos非常榮幸成為軟體聯盟創始成員之一。作為複雜解決方案的技術開發商和整合商，我們將為這個獨特的生態系統貢獻減少碳排放的數位專業知識，以及在人工智慧、數位安全、雲端、物聯網和高效能運算等重大領域的創新技術。結合五家全球領先的汽車和技術企業的優勢，這項計畫必將加快實現交通行程的『低碳』目標。

達梭系統董事會副主席暨執行長Bernard Charles表示，讓提供工作和休閒環境的交通運輸場景成為永續經濟的一個環節，此話題的意義遠遠超過汽車產業本身。體驗經濟正在與全球範圍內的工業復興（Industry Renaissance）同步發生。全新交通運輸經濟將被組織成以數位平台為基礎的全新協作價值網路。『軟體聯盟』是個跨產業、多學科的生態系統，旨在加速創新，提振未來推動力。為實現這個目的，其將運用達梭系統3DEXPERIENCE平台提供的虛擬協作環境和虛擬雙生體驗。此外，亦將從3DEXPERIENCE Lab新創企業加速中心獲益。

雷諾集團執行長Luca de Meo表示，在全新交通價值鏈中，車載智慧系統是全新推動力，也是現在所有研究和投資的集中領域。面臨此全新技術挑戰，我們選擇以公開方式展開合作。此合作不以任何企業為核心，每個成員的價值都能透過其他成員倍增。網路安全、微電子、能源和資料管理方面的綜合專業知識將幫助我們能在歐洲實現低碳、共用、具責任感的交通運輸開發獨有的先進解決方案。

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery表示，意法半導體已加入『軟體聯盟』，為車輛和交通運輸服務的電氣化和數位化貢獻創新的半導體產品和解決方案。我們的專業技術推動我們向更高效的解決方案持續轉型，符合利益相關者對於減輕環境影響的期待。此外，該專案的核心夥伴關係也將有助於強化整個價值鏈的聯繫，這是該產業轉型階段的一個關鍵點。

達利思集團（Thales Group）董事長暨執行長Patrice Caine表示，『軟體聯盟』為交通運輸生態系統帶來具有實質性變革力量的合作。奠基於我們在交通運輸、銀行、國防、航空航太等需求嚴苛的市場累積的成功數位安全經驗，達利思將分享自身在人工智慧、網路安全和連接方面的專業知識，強化對車輛、車輛資料以及其他交通參與人員的保護。

為履行其永續發展的使命，「軟體聯盟」將座落於法國基揚古爾（Guyancourt）雷諾技術中心的一棟名為「奧德賽（Odyssee）」的建築。該建築總面積1.2萬平方公尺，採用現代化生態環保設計，內外部結構均採用木材，與常規建築相比每平方公尺二氧化碳排放降低1噸。建築物的1,000平方公尺屋頂均鋪設太陽光電板（photovoltaic panel）。

(工商 )