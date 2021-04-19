台灣手握30多萬劑牛津AZ疫苗，至今僅用10%，國民黨立委徐志榮今天質疑台灣難以掌握疫苗配送，若下批送來數百萬劑怎辦。衛福部長陳時中表示，若一次來百萬劑，台灣不會收下。

台灣至今共透過藥廠、疫苗全球取得機制（COVAX）取得2批牛津攜手阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）出廠的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，並於3月22日開打，由於2批疫苗分別於5月底、6月中到期，中央流行疫情指揮中心也快速擴大施打對象。

根據指揮中心最新統計，截至4月17日，牛津AZ疫苗累計3.2萬人接種，其中2.6萬人為責任醫療院所工作人員、接種率約9.17%最高，其次依序為高接觸風險第一線工作人員4.4%、診所2.54%、其他醫院2.33%、中央及地方政府防疫人員1.06%、集中檢疫所及其他執業登記醫事人員0.43%。

陳時中今天上午赴立院衛環委員會報告並備質詢，國民黨立委徐志榮在質詢時表示，目前台灣一共取得2批牛津AZ疫苗、約30多萬劑，但截至上週只有3.2萬人接種疫苗，使用量僅10%，明顯偏低。

徐志榮認為，指揮中心對於2批疫苗配送進度均保密到家，甚至等疫苗上了飛機才通知台灣，萬一近期一口氣送來數百萬劑牛津AZ疫苗該怎麼辦。

衛福部長陳時中答詢時表示，目前取得的2批疫苗，一批送上飛機才通知台灣，另一批在搭機前台灣就掌握訊息，未來若突然送來大批疫苗，例如一次來個500萬劑或台灣根本無法消化的量，將表達反對意見，不會收下。（編輯：陳清芳）1100419

(中央社)