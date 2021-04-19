睽違40年，今年的全國大專運動會再度輪由國立成功大學主辦，成大也參考奧運創意，運用探空科技，首度將全大運的實體聖火轉成電子聖火後，裝載於探空氣球上，送上30公里的高空，希望在地的全大運也能達到全球思維、奧運聖火的規模。

2021年全大運將於5月14至18日在成大登場，成大19日特別在全台首學台南孔廟及台南祀典武廟分別取得文、武聖火源，象徵該校是科技與文化融合的學校，具有文武合一的精神後，文、武兩路跑者再於校門一起點燃校長蘇慧貞手中的聖火火炬。

成大校長蘇慧貞將今年的全大運聖火點燃母火座。（洪榮志攝）

隨後，蘇慧貞與成大校友「超跑女王」王雅芬一起點燃母火座，再將實體聖火轉為LED智慧聖火，並搭載漢翔航空製作的航太級太空許願卡，由蘇慧貞、台南市長黃偉哲及全大運女子游泳50公尺蛙式紀錄保持人成大學生林亭伃共同代表祈願與祝福，並裝在探空氣球冉冉升空，預定飛越中央山脈，降落台東花東縱谷後定位回收。

成大指出，全大運聖火今天舉行升空典禮後，從4月20日至5月8日將展開環台路跑，預定歷時19天，總長1168公里，經過30所大學，造訪19個縣市，出動5梯次、60名跑者、10名自行車騎士，沿途將造訪各地校友會。

成大強調，1976年蒙特婁奧運曾將聖火的熱能轉換成訊號，用衛星從歐洲傳遞到北美；2014年索契奧運把聖火的火炬帶到太空，但沒有點燃聖火。此次在成大舉行的全大運，該校創意團隊結合2屆奧運的優點，將實體聖火轉成電子聖火後送上高空，希望以智慧科技帶動台灣運動賽事的發展。

(中時 )