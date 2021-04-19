新衛星影像明確顯示，中方在上海打造的003型新航母遠比已服役的「遼寧」艦，還有「山東」艦等兩艘航母大。
據《海軍新聞》（Naval News）網報導，003型航母除了可望有「彈射起飛/攔阻索回收」（CATOBAR）配置外，應該還能搭載較重的戰機。分析指出，這應該能進一步提高解放軍的戰力，生存力和遠航能力。
整體來說，003型航母的大小和美國海軍的超級航母不相上下。雖然它的飛行甲板要大得多，但只有當它建成時，才能獲得具體數據。而從衛星影像看來，它的水線長度約300米，比美國福特級航母的317米短，但卻比先前航母長。例如，「遼寧」艦和「山東」艦長約270米。
而相對於現有滑躍起飛的解放軍航母來說，彈射起飛將意味著戰力升級。由於中方前兩艘航母沒有彈射器，將無法配置航母預警機空警-600。分析指出，空警-600類似陸版E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機，可大增航母戰鬥群的狀況覺知力。
分析認為，003型航母有了這款預警機，將使中方海軍繼美國，還有法國之後，成為世上第3支擁有固定翼艦載預警機的海軍。
而003型航母和福特級航母最顯著的差別之一，就在於它可望不會採取核動力。然而，它的推進系統仍要比前兩艘航母的蘇聯時代蒸氣渦輪先進。不過，它會不會採用綜合全電力推進系統（Integrated electric propulsion，IEP），仍有待觀察。
分析認為，缺乏核推進系統雖然可能限制作戰航程，但海上補給船將能隨行，為它補給必需品。
(中時新聞網)
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