暴怒男寵物佔用博愛座 車廂內爆衝突見警稱身體不適

捷運板南線18日晚間7時許，林姓男子因攜帶寵物籃、背包，1人占用博愛座以及旁邊的座位共3位，引發其他乘客不滿，出言制止，但林男非但不讓位，還作勢揮拳，隨即被其他乘客壓制並報警，但他卻說自己因服用藥物感覺身體不適，躺在江子翠站的石椅休息，警隨即通知救護車將林男送醫，雙方並未提告。

網友指出，一輛列車從龍山寺往江子翠行進，近30歲的林男坐在博愛座，將行李放在旁邊，以及一旁的一般座位，1佔用3位，車上一堆人沒有位置可坐，一名年長乘客要求他將東西拿起來，示意需要座位，反而被怒罵「廢物老人」，還作勢揮拳，並嗆要找國安局，一旁民眾見狀也出言制止。

列車停靠江子翠站後，警方到場處理，林男卻說自己曾經開過刀，身體不舒服，直接躺在椅子上休息，對於警方詢問，他裝作聽不到，完全不回應。

警方表示，第一時間要求讓座的老人已離去，之後發生衝突的60歲多歲彭男，以及30多歲的陳姓男子，拉扯過程中，陳眼鏡遭拍落，3人均無明顯外傷，陳、彭表示不願提告，而林男在警方到場後，已停止叫囂，並未繼續暴怒，警方已經調閱車廂監視器畫面，保存衝突畫面，若其中有人提告，將依法受理。

(中時 )