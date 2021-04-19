中央流行疫情指揮中心上周開放AZ疫苗自費施打，今上午10點開放預約後，台大醫院、馬偕醫院的旅遊門診皆大爆滿，光是兩家醫院就超過千人預約，部分醫院甚至對民眾踴躍的接種意願感到意外。

台大醫院今天上午十點開放AZ疫苗預約門診後，不到2小時就擁入540人預約掛號，馬偕則是在不到2小時就有8個門診額滿，累積到4月底共有687人預約掛號，民眾接種意願相當踴躍。

台大醫院指出，自周三起開設特別旅遊門診供自費民眾施打AZ疫苗，未來周一至周五都會開放一個門診供民眾預約，目前前5天的門診都已額滿，累積540人預約。

台大醫院也說，院內醫護人員對AZ疫苗接種的意願相當高，估計4月底、5月初就能完成所有醫護人員的施打，馬偕則指出周一至周六都會開設特別旅遊門診供民眾施打AZ疫苗，但現在前8個門診都已額滿。

台北醫學大學附設醫院至4月底也有三個特別門診，目前共有33人預約，嘉義長庚醫院本周也有30多人預約接種，下周目前也已有10多人預約掛號，共累積40多人預約接種AZ疫苗。

(中時 )