高雄前鎮區今發生一起死亡車禍，騎車遭捲入車底拖行不治。（柯宗緯翻攝）

高市前鎮區東亞路、金福路口今（19）日早上發生一起死亡車禍，一名25歲女騎士與砂石車發生擦撞，目擊者直說，騎士連人帶車被捲入車底下，「車子拖很遠」，最後整台機車卡在砂石車車頭下，女騎士則是當場不治。目前轄區警方已到現場處理，詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。

(中時 )