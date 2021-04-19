高雄砂石車撞機車 25歲女騎士捲車底「拖很遠」當場不治 12:422021/04/19 中時 柯宗緯 、中時新聞網、 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄前鎮區今發生一起死亡車禍，騎車遭捲入車底拖行不治。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄前鎮區今發生一起死亡車禍，騎車遭捲入車底拖行不治。（柯宗緯翻攝） 高市前鎮區東亞路、金福路口今（19）日早上發生一起死亡車禍，一名25歲女騎士與砂石車發生擦撞，目擊者直說，騎士連人帶車被捲入車底下，「車子拖很遠」，最後整台機車卡在砂石車車頭下，女騎士則是當場不治。目前轄區警方已到現場處理，詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。 醉漢爬車頂連跳4車致車身凹陷 警方鎖定嫌疑人 最強現世報！笨賊偷到一半竟慘摔 同夥轉身傻眼扛走 (中時 ) #高雄 #死亡車禍 #女騎士 #機車 #車頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 23歲女騎士等紅燈遭公車追撞輾斃 判決出爐大學生怒爆 13:522021/04/18 社會 爆胎失控掃斷上百支防眩板 大貨車駕駛要賠數十萬 11:442021/04/19 社會 竹南老婦騎電動機車誤闖國道3號 遭貨車撞死 10:172021/04/18 社會 疑賭債糾紛 2男遭攔車砍傷 04:102021/04/18 地方新聞 台中女大生騎車自撞護墩摔溝送命 檢警相驗釐清真正死因 19:072021/04/18 社會 特斯拉撞樹2死 連骨架都燒毀 駕駛座「沒人」 06:552021/04/19 國際 特斯拉韓國大爆發！年銷量瘋漲五倍，滿載 Model Y 貨輪預計 4／27 抵港 10:002021/04/19 汽車情報-汽車新聞 正妹變恐龍 應召站盜圖攬客 04:102021/04/19 社會新聞 貨車與休旅車對撞 司機彈飛出車外 09:332021/04/19 社會 屏東1家5口出遊 疑為閃避小狗自撞 73歲駕駛傷重身亡 18:402021/04/18 社會 《國際產業》廝殺中國電動車市場 福斯2到3年內趕上特斯拉 12:172021/04/19 財經 社會熱門新聞 捷運上演博愛座爭霸戰 場面火爆1男連嗆多人 保全制止無效 - 社會 未走斑馬線遭擦撞求償1999萬 法官判1萬6批：不是中樂透 - 社會 女開西濱突聽見「撞砂石車很爽」 當下這想法意外救回一命 - 社會 不滿陸籍前女友偷吃 PO她嘿咻高潮臉部特寫照被訴 - 社會 網路賣春驚見東南亞小模 主打爆乳女友款 警抓人傻了：妳哪位？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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