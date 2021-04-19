觀光飯店搶攻母親節孝親商機頻頻向媽媽示好，北投麗禧溫泉酒店自5月7日至5月9日止推出尋找美「麗」媽媽、麗禧狂「粉」限時活動，凡姓名中有「麗」字女性，或著粉紅色衣著、配件至北投麗禧露天風呂、湯屋消費，即可免費獲得房客最愛伴手禮「淨白保濕面膜」一片；自5月7日至6月4日期間更加碼推出「寵愛媽媽3999專案」可享價值6,200元的頂級SPA療程60分鐘搭配豪華露天風呂，包含冷熱溫泉池、石板浴、蒸氣室、烤箱使用與點心飲品暢食，輕鬆帶媽媽紓壓放鬆變美麗。

北投麗禧溫泉酒店以大磺嘴第一口泉、泉質優良而聞名，更多次榮獲網路票選最佳溫泉，其中白磺泉又有「美人湯」之稱，泡完後皮膚光滑而柔順，不少貴婦慕名而來。今年母親節期間北投麗禧推出尋找美「麗」媽媽、麗禧狂「粉」活動，凡姓名中有「麗」字之女性，或當日穿著粉紅色衣物或配件至露天風呂(大眾湯)、湯屋消費，即可獲贈麗禧自有品牌推出的「淨白保濕面膜」一片，身體享受白磺泉滋潤之餘，同步保濕、保養臉部，讓媽媽泡湯養顏美容、青春永駐。

此外，北投麗禧SPA品牌─儷漾SPA同步於5月7日至6月4日推出限期1個月「寵愛媽媽3999專案」，可享受北投麗禧最熱銷的60分鐘東方經絡療程，加贈露天風呂單次使用，限期優惠3,999元 (原價6,200元，約65折)，讓辛勞多時的媽媽體驗貴婦極致行程，藉由英國進口Tisserand頂級有機純質精油與芳療師純熟的經絡按摩手法，讓疲憊的媽媽們身心靈獲得舒緩與解放，更可在挑高九米、佔地百坪的露天風呂中，盡情享受初春時節的溫潤白磺泉，以及石板浴、烤箱、蒸氣室等設備，亦可於露天風呂中的休憩區輕鬆享受點心飲品暢飲暢食。

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