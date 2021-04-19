電子、非電子風水輪流轉！之前跌過頭的傳產及金融非電族群，近3個月如猛虎出柙般大漲，月線連拉第三根長紅棒，大股東、董事大舉加碼自家股票，成推升股價重要推手之一，據統計，15檔上市櫃公司大股東、董事，於3月間加碼自家股票逾千張，其中，以非電族群為大宗。

投資專家指出，大股東及董事在台股即將衝關萬七大關前，仍積極加碼自家股票，大股東及董事勇於在股價相對高檔時加碼，除了顯示了解自家公司經營情況佳之外，也意味著對自家股價相對仍屬偏低的看法，值得留意其後續動向及對股價具有正面鼓舞效果。

據統計，宅配通大股東也是董事台灣伊藤忠3月狂高自家股票逾1.14萬張，遠東新、瑞軒、光菱、富采、龍邦、晉泰、農林、三星、臺企銀等董事或大股東也買進自家股2,000張以上，華建、金山電、中化、統一及官田鋼等，均各獲買千張以上，並以傳產股居多數。

此外，艾訊、高雄銀、致和證、強盛、達欣工、尼得科超眾、強茂、建新國際、三星、中櫃、泰銘等大股東或董事，也在3月間加碼500張至千張之間。

(工商 )