瑞典汽車生產商沃爾沃週一表示，它已簽署協議向中國打車平台滴滴出行的自動駕駛技術公司提供測試用車。

沃爾沃將提供配備了備用駕駛和剎車系統的XC90 SUV，滴滴自動駕駛公司將把沃爾沃的系統與自己最新的自動駕駛硬體平台Didi Gemini整合起來。

沃爾沃戰略主管Alexander Petrofski告訴路透，沃爾沃最初將向滴滴提供數百輛汽車，隨著自動駕駛測試車隊的擴大，將提供更多測試用車。沃爾沃由浙江吉利控股集團所有。Petrofski並指出，已向滴滴交付了一些汽車。

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