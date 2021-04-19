福島核災今年屆滿10周年，4月13日日本政府決議2年後將福島第一核電廠內含氚處理水稀釋後排放入海，引起周遭鄰國的批評，認為將嚴重影響海洋生態以及漁產品食安，農委會主委陳吉仲表示，這代表為何蔡總統堅持推動非核家園，「台灣地狹人稠，國內玩不起核電的遊戲。」

立法院經濟委員會今(19)日邀請農委會主委陳吉仲、衛服部及原能會代表就開放萊豬進口影響、我國針對日本福島核電廠排放輻射廢水之反制因應舉措進行報告，並備質詢。

國民黨立委孔文吉表示，2011年日本311大地震引起的海嘯重創福島第一核電廠，爐心熔毀導致大量核污水產生，日方在處理核污水上有蒸發釋放、電解排放、地下深埋、注入地層、稀釋入海的方式，日方表示核污水儲水槽將達到容量的極限，因此日本內閣於4月13日做出2年後稀釋排放入海的決議，民眾擔憂核污水將順著洋流到達台灣，因此引起恐慌。

陳吉仲回應，這代表蔡總統為何堅持要走非核家園的路，因為台灣地狹人稠，國內玩不起核電的遊戲。

民進黨立委邱志偉質詢問到，台灣是否直接受到日本核污水的影響？農委會說若影響到我國漁產將會向日本求償，但是求償已經是最後手段，代表傷害已經造成了，有沒有任何辦法將核污水對海洋生態傷害歸零？還是或多或少都有傷害？

原能會副主委劉文忠指出，如果氚能做好處理再排放，對台灣的影響相對十分輕微，邱志偉則提醒不能太樂觀。

(中時 )