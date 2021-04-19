香港出現1名29歲印度裔工程師確診「N501Y」變種病毒株，與其同住的香港女友遭傳染，成為香港首例在社區感染變種病毒個案。港府宣布，20日起禁止印度、巴基斯坦及菲律賓等高危地區民航客機抵港14天。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良19日表示，過去兩、三周境外輸入個案上升，當中至少有一半帶有變種病毒，難以理解為何港府遲遲不宣布禁飛，批評港府後知後覺。

何栢良認為，政府防止境外輸入個案的方式僅依賴「航班熔斷機制」並不足夠，若有國家或地區風險因素增加，當局應盡早採取禁飛等措施，應防範未然，不是事情發生後再補救。

何栢良推測，印度裔變種病毒患者應在檢疫酒店受感染機會較大，應盡快檢測其同一檢疫酒店內確診的其他病人的基因，以調查其感染原因。

大陸及新加坡等地曾有檢疫酒店出現傳播鏈，究其原因包括共用升降機。何栢良指，港府有責任對酒店的防疫措施提供專業技術支援，如安排檢疫酒店員工做血清檢測，並將檢測改成每周一檢，同時考慮使用臭氧消毒等。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若禁飛令實施兩周，上述地區的風險仍然很高，港府要考慮延長有關地區抵港人士的檢疫期至28日，並稱，變種病毒傳播力較一般病毒高60％至70％，若有病例傳入香港，應會發現其他個案，加上酒店通風系統無發現問題，故推斷只是該名印度裔患者潛伏期特別長，而非在本地受感染。

香港呼吸系統專科醫生梁子超則形容，香港疫情正面對內「憂外患」，即使港府對高危地區發「禁飛令」，有關地區的疫情不可能在短期內好轉，敦促港府要交代14天之後的安排，同時要監察本港有否出現印度「E484Q」和「L452R」雙重變異病毒，而香港外傭中介及當地滯留人士亦要做好禁飛令延長的準備，或短期內不能返港。

內憂方面，梁子超說，該名變種病毒患者的病毒量很高，加上曾在社區長時間逗留，傳播疫情風險更大，建議港府在患者曾到過的區域加強檢測，並警告，「願檢盡檢」出現缺口，香港檢測物資短缺情況嚴重，如資源不足，有病徵人士無法及時檢測，導致嚴重的診斷滯後問題，確診病例無法清零，加上輸入個案不斷，難以控制疫情。

(中時 )