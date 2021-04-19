台股加權股價指數上周收上歷史新高，一周漲幅達1.81％，外資趁機調節面板股，群創(3481)、友達(2409)居上周外資賣超前兩大。根據台灣證交易所統計，上周外資在集中市場累計賣超6.67億元，自今年初至4月16日止，外資累計賣超3,118.90億元。外資總持有股票市值為23兆3,096.54億元新台幣，占全體上市股票市值的44.49％，較4月9日的23兆937.72億元新台幣，增加2,158.82億元。

在個股買賣超部分，金融股新光金(2888)、中信金(2891)分居買超第一、三名，其中，新光金股債實現資本利得，帶動首季獲利強勁，稅後淨利達96.46億元，新光金上周外資捧場買超62,366張，中信金則買超46,690張。國際鋼價及5月內銷盤價大漲，中鋼(2002)上周強勁表現，外資買超50,006張排第二大。

面板股雖然今年景氣及基本面持續看漲，但短線漲幅不小，群創、友達上周分別遭外資賣超153,061張及62,227張，居賣超前兩大個股，仁寶(2324)賣超48,082張排第三。

(時報資訊)