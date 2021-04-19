由美國電力公司組成的團體上周致函拜登總統，稱該組織將與政府及國會合作制定一系列廣泛的政策，以達成在2030年以前減少該產業碳排放量的近期目標。

由美國最大核電公司艾索倫（Exelon Corp）、公共服務電力與天然氣公司（PSEG）和獨立電力公司Talen Energy Corp等13家電力相關企業組成的團體在信中表示，華盛頓應該實施包括清淨能源標準（CES）在內的政策，以確保到2030年電力產業的碳排放量能較2005年減少80%。

路透社報導，這封信並未提到拜登所主張、到2035年電力產業完全脫碳的目標，這是拜登對抗氣候變遷之策略的一環。但信中表示，到2030年減少碳排放八成的時間表，與拜登提出在2050年整體經濟全面脫碳的大目標一致。

白宮尚未回應媒體提出的置評請求。

這個2030年的減排目標，與今年2月提出CES的組織Evergreen Action看法一致。該組織聯合創始人Sam Ricketts表示，公用事業不應將重點放在2035年的目標，而應著眼於提前取得成果，因為減排的最後一哩路才是最難達成的。

目前包括民主黨眾議員Frank Pallone和參議員Tina Smith等數位國會議員已經提出了納入CES的法案。白宮此前發布的2.3兆美元基礎建設計畫亦有納入CES，但未詳細說明運作方式。

(時報資訊)