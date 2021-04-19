吳汶芳17日在貢寮和美海灘舉辦淨灘音樂會，因她前年迷上衝浪，發現海灘上的垃圾量驚人，因此在歌迷的協助下發起淨灘活動，報名人數超過300位，有為了聽她唱歌而報名的新手，也有自行攜帶超過50個米袋參加的專業粉絲，在活動開始前已開始動手淨灘，當天3個多小時淨灘撿拾超過1000公斤垃圾，吳汶芳感嘆「這只是海洋垃圾的一小部分」，希望大家能從生活中真正的減少一次性商品的使用，從源頭解決海洋垃圾問題。

吳汶芳邀粉絲一起參與淨灘活動。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳邀粉絲一起參與淨灘活動。（聲勢文創娛樂提供）

淨灘活動結束後，眾人圍著舞台席地而坐，聆聽Mo Chara Irish Band莫赫拉愛爾蘭樂團、衝浪歌手KJ田廣潤及吳汶芳帶來一個多小時的音樂表演，為了不留下任何垃圾，舞台直接以山海為背景，還能見到老鷹在天空盤旋，吳汶芳先以吉他自彈自唱〈我沒錯〉帥氣出場，接著直接在舞台上席地而坐演唱，氣氛浪漫，吳汶芳說：「能以乾淨的山海為舞台，比在小巨蛋開唱還難，今天真是夢想成真了。」唱到〈心之所向〉時吳汶芳走下舞台在人群中互動開唱，她表示開始參與淨灘活動之後，常被身邊的朋友笑說「要不要來我家撿垃圾」，希望以這首歌鼓勵大家「堅持心中認為對的事情，不要害怕旁人的閒言閒語。」

(中時 )