昨天午後對流雲系發展旺盛，台灣中南部山區降下睽違已久的午後雷陣雨，其中南投日月潭在昨晚7時35分下起傾盆大雨，雖然雨勢僅持續10分鐘，已讓當地店家、遊客開心不已、尖叫歡呼，但水利署防災資訊網顯示，昨天日月潭水庫集水區累積雨量竟掛零，無助紓解旱象。

昨天(18日)午後熱對流旺盛，中南部山區終於有雨，像是南投、嘉義、屏東等山區昨天下午陸續出現午後雷陣雨，南投竹山、仁愛山區昨天中午12點至下午1點間出現雨勢，日月潭晚上7點多也下起10分鐘的滂沱大雨，南投鄉親都欣喜萬分、尖叫歡呼，然而累積雨量不多，昨天全台累積雨量最多的地方在南投縣竹山鎮25.5毫米，其次是高雄市桃源區20.5毫米、嘉義縣奮起湖16.0毫米。

據水利署防災資訊網的水庫水情資料顯示，昨天(18日)日月潭水庫集水區降雨量為0，水庫進水量跟前天(17日)差不多，約29萬立方公尺左右，沒有因為下雨變多，目前日月潭水庫水位為735.94公尺，有效蓄水量4129萬立方公尺，蓄水量32.29%。

中南部旱災仍持續，德基水庫蓄水量再創歷史新低3.73%，可用供水只剩15天，到底旱象何時有解，氣象達人彭啟明今在臉書表示，周五到下周日(23至25日)大陸南方的對流雲系有機會東移到台灣，帶來全面雨勢，是近期條件最好的一波降雨，可能是4月最多的一次，規模尺度都比午後雷陣雨大上許多，希望這波全面的降雨能稍緩解西部乾旱，不然就要等到月底或5月的梅雨季。

日月潭昨晚下起大雨，當地民眾下雨了超興奮，邊拍雨景邊笑呵呵。(中時新聞網YouTube)

(中時新聞網)