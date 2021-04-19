冤魂引路？草屯移工玩空拍機 草叢撞見乾屍嚇壞 12:542021/04/19 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 草屯移工在植物公園內玩空拍機，竟然發現男性乾屍。（民眾提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阮姓外籍移工，18日到南投草屯鎮植物公園玩空拍機，在尋找空拍機時，卻在滯洪池後方的樹林草叢中，發現一具乾屍，嚇得趕快向警方報案。 南投地檢署檢察官19日會同法醫相驗，研判死者為50歲以上男性，死亡時間3個月以上，初步相驗骨骼外觀無外力介入的傷痕，至於確切死亡原因及死者身分，尚待進一步調查釐清。 偷拍女同事裙內春光 服飾店攝狼被訴 屏東1家5口出遊 疑為閃避小狗自撞 73歲駕駛傷重身亡 (中時 ) #空拍機 #植物公園 #乾屍 #草屯 #移工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醉後大丈夫真人版 醉漢斷片跑到民宅睡覺判拘20天 10:372021/04/18 社會 被陽光小鮮肉從三峽載到板橋 男醫痛的領悟：搭便車要找女生車 11:252021/04/19 社會 查色情SPA館要排隊 紅牌似鍾楚紅 04:102021/04/18 社會新聞 新北違法雇主出爐 湯淺電池第6次超時、板橋補習班爆性騷擾 12:192021/04/19 社會 正妹女友偷腥電競隊友 她染性病竟全隊都需體檢：貴圈真亂 13:322021/04/19 娛樂 環保署空品改善評比 雲縣獲特優 04:102021/04/19 地方新聞 啦啦隊女神孟潔熱舞小可愛突滑落 下場才發現畫面全被攝 09:422021/04/19 娛樂 疫情掀黑金熱潮 膠囊咖啡機夯 04:102021/04/19 時尚消費 檢疫3＋11新制 機師怨關更久 04:102021/04/19 焦點要聞 月領11萬 丁怡銘回鍋政院任顧問 04:102021/04/19 政治要聞 花蓮培訓青農 考無人機證照 04:102021/04/19 地方新聞 社會熱門新聞 北市君品酒店5樓陽台機房起火 濃密黑煙狂竄警消急撲滅 - 社會 高雄又爆工安意外 中鋼工人遭捲入機器慘死 - 社會 捷運上演博愛座爭霸戰 場面火爆1男連嗆多人 保全制止無效 - 社會 未走斑馬線遭擦撞求償1999萬 法官判1萬6批：不是中樂透 - 社會 女開西濱突聽見「撞砂石車很爽」 當下這想法意外救回一命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。