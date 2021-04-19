阮姓外籍移工，18日到南投草屯鎮植物公園玩空拍機，在尋找空拍機時，卻在滯洪池後方的樹林草叢中，發現一具乾屍，嚇得趕快向警方報案。

南投地檢署檢察官19日會同法醫相驗，研判死者為50歲以上男性，死亡時間3個月以上，初步相驗骨骼外觀無外力介入的傷痕，至於確切死亡原因及死者身分，尚待進一步調查釐清。

(中時 )