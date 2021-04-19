乾杯集團今(19)日宣布與7-ELEVEN推出第二波聯名新品，包括「乾杯炭火燒肉包」、「乾杯炭火燒肉烤飯糰」2款鮮食商品，售價分別為35元及42元，即日起於全台7-ELEVEN獨家販售，同時還能掃描商品包裝上的QR Code加入乾杯集團會員，只要至集團旗下任一餐飲品牌，出示畫面即可免費兌換入會好禮。

乾杯集團去(109)年首度與7-ELEVEN攜手推出「乾杯握便當-鹽烤燒肉雙拼」、「乾杯炭火燒肉飯糰」2款鮮食商品，其中「乾杯握便當-鹽烤燒肉雙拼」刷新紀錄、成為近三年該類別聯名熱賣前三名，「乾杯炭火燒肉飯糰」更創下熱銷近200萬顆紀錄。透過此次合作，不僅讓更多人品嚐到乾杯燒肉居酒屋的經典風味，同時消費者使用7-ELEVEN貨架插卡，掃描加入乾杯集團會員人數高達近千人，成功為集團延伸餐廳管道觸摸不到的新客群。

延續首波奏效的聯名策略，發現消費者對於2款鮮食商品的「炭火燒肉風味」讚不絕口，經由雙方討論後，決定繼續開發正餐市場的鮮食品項，並在第二波新品中強調「炭火」、「燒烤」兩種風味，推出可微波的「乾杯炭火燒肉包」以及手作感十足的「乾杯炭火燒肉烤飯糰」兩款新品，不僅提供外食族新選擇，更希望消費者能藉由品嘗到便利商店的鮮食商品，進一步吸引至實體餐廳店鋪用餐。

此次推出2款新品主打吃得到乾杯店內的「炭火」及「燒烤」風味，其中「乾杯炭火燒肉包」使用備長炭增加炭火香氣，內餡選用兼具Ｑ彈口感、豐盈脂香的豬前腿肉，再融入由乾杯集團總料理長親自技術指導，所調製的乾杯獨門醬汁，一口咬下就感受到濃烈的炭火香，彷彿置身於燒肉店大口吃肉的過癮氛圍；另一款「乾杯炭火燒肉烤飯糰」不僅使用同款獨門醬汁調味，更特別採用日式柴魚與蒲燒醬汁，並以炭火燒烤工法烤製，使飯糰外層充滿著燒烤感，層次更顯豐富，真實呈現道地日式居酒屋品嚐得到的手作感烤飯糰。

此外，即日起消費者還可掃描全台7-ELEVEN商品貨架插卡上的QR Code，進入網頁並完成乾杯集團會員註冊後，即可獲得入會禮兌換券一張，包含伊比利梅花豬、乾杯自家製泡菜、生啤酒等多樣選擇。消費者只要至乾杯集團旗下任一餐飲品牌〈乾杯、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45、高木食堂〉等超過30家門店，出示此券即可兌換。

(工商 )