勤美(1532)第一季合併營收年增逾六成，主要隨著大陸鑄件事業比去年轉好以及營建案入帳。展望第二季，鑄件出貨可望穩定成長，加上營建案可望持續有入帳，第二季營收估維持高檔，上半年營收成長幅度高。

勤美3月營收16.55億元，年增90.87%，公司表示，主要係去年營收受新冠疫情影響基期較低，今年營收回復過往水準，以及認列完工交屋營建收入較去年增加；勤美第一季營收36.55億元，年增61.18%，其中，鑄件事業較去年同期成長近5成，營建入帳近4億元。

展望第二季，大陸市場需求持續回溫，勤美本季鑄件出貨可望較第一季穩步成長。轉投資營建部分，勤耕延吉與璞真仰睦兩案預計於第二季底到第三季末完工認列，整體來看，勤美第二季合併營收有機會較第一季穩定成長，上半年合併營收將比去年同期將有明顯的成長。

勤美去年下半年營運急速追趕下，2020年合併營收131.26億元，年減4.7%；2020年EPS為1.47元，較2019年的1.32元小增。

勤美旗下主要有鑄件與營建兩大事業，勤美2020年鑄件事業營收約100億元，較2019年衰退；2020年營建事業認列26億元，較2019年的近13億元倍增，支撐勤美去年營收與獲利表現。

展望今年，法人推估，勤美今年鑄件事業可望回到2019年的118億元水準，年增18%；營建事業入帳金額估逾50億元，比去年成長近一倍；以此估算，勤美今年營收將比去年明顯增長，年增率逾3成，今年EPS有機會挑戰3元。

(時報資訊)