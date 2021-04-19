台中市大雅區林姓男子接獲自稱檢察官來電，稱他涉嫌洗錢及買賣槍枝，要求立即交付贓款，林男致電警方詢問後，仍不聽勸阻奔赴銀行，所幸大雅派出所員警及時阻詐，為林男保住75萬元退休金。

大雅警分局指出，大雅派出所巡佐石昆明、警員蔡祐臣日前接獲165反詐騙專線通報，58歲林姓民眾稍早進線表示接到檢察官來電，稱他涉嫌洗錢及買賣槍枝案，如不立即將贓款交付，將會凍結名下所有帳戶，並將他關入獨居房收押。

警方聞後立即前往林男住處，不料抵達後卻大門深鎖，員警緊急撥打20多通電話後，終於接通，並耐心安撫林男情緒。林男表示自己已在文心路銀行，準備將積蓄提領出來。

警方火速通報該銀行保全人員立即將林男留住，並通知該轄分局勤指中心儘速派員前往協助，所幸最終順利保住75萬元積蓄。林男特地至派出所感謝警方給予協助，並憶起當時已無法辨識真假，還一度誤認警方才是真的詐騙集團。

大雅派出所長蔡易儒呼籲，面對詐騙手段不斷推陳出新，民眾若有任何疑慮應保持冷靜，立即撥打反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理。

(中時 )