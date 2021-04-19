前MMA(綜合格鬥)冠軍阿斯克蘭(Ben Askren)慘遭網紅拳擊手KO，他在業界的名聲一落千丈。同行在推特批評阿斯克蘭「讓格鬥界蒙羞」，也有人認為是對手傑克保羅(Jake Paul)收買了裁判，還有人表示也想和傑克保羅交手，看看他到底有多強。

拳賽開打僅1分多鐘，傑克保羅以左右組合拳擊倒了阿斯克蘭，雖然阿斯克蘭站起來卻被裁判發現意識模糊而宣布TKO。有人懷疑裁判收錢才不讓阿斯克蘭繼續打。這場拳賽的收益驚人，付費收視戶130萬，計算起來是6500萬美元(約台幣18.3億)。傑克保羅的出場費69萬美元，加上收視的分紅可進帳數百萬美元。

36歲的阿斯克蘭早已過了巔峰期，後來轉戰UFC的時候就被羞辱過一次，開場幾秒鐘就慘遭膝擊KO。他是角力選手出身，拳腳從不是他在行的項目。開賽前外界看好傑克保羅，只是沒料到他三兩拳就贏了。

UFC拳手麥克戴維斯(Mike Davis)推文嘲諷：「阿斯克蘭根本不算拳手，但我還是尊敬他，誰叫他賺得比我多呢。」其實阿斯克蘭本來就有出場費和分紅，他沒必要再收錢放水。

儘管傑克保羅名聲不佳，拳擊界和格鬥界的名將麥克泰森(Mike Tyson)、麥葛雷格(Conor McGregor)都正面看待。泰森認為傑克保羅讓更多年輕人認識拳擊是有益無害，「不然UFC都要壓垮拳擊了。」麥葛雷格更是直言：「只要可以賺到錢，我認為就是有意義的比賽。」

(中時新聞網)