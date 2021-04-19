陳淑芳（左）跨刀為紫君新歌拍MV。（欣代唱片提供）

新生代台語歌手紫君（葡萄姑娘）睽違2年推出第二張專輯，主打歌〈媽媽的牽教〉為紫君量身打造描寫從小生長在歌仔戲棚下的生活寫真。紫君說：「自己是在歌仔戲家族中長大，從小耳濡目染。媽媽從事歌仔戲的工作超過55年的時間，是非常有實力的國寶級小生，這次的主打歌前面的歌仔戲就是媽媽填詞幫忙，現在媽媽和姊姊都還在從事歌仔戲演出，常在廟會、神明聖誕千秋或文化部的大型公演活動現身。」

〈媽媽的牽教〉對她意義重大，從小就跟著媽媽出去演戲，喜歡拿媽媽的化妝品，耳環打扮自己，小時候覺得很好玩 但長大後發現歌仔戲是非常辛苦的，除了演出的時間長、不管春夏秋冬都是穿厚重的歌仔戲服跟化濃妝，「自己是喜歡看歌仔戲的但沒想說要從事歌仔戲的工作，只是小時候曾經跟著媽媽演過仙女、仙童」。

紫君睽違2年推出新專輯。（欣代唱片提供）

新歌MV請來金馬女主角陳淑芳當綱媽媽的角色，為這首歌加持更具話題。紫君說：「因為和淑芳阿姨合拍房地產的微電影而認識，在裡面我演淑芳阿姨的女兒，之後就開始稱呼淑芳媽咪，記得當時拍攝時跟媽咪同住一間房間。之前還住在台北時淑芳媽咪經常擔心我沒錢吃飯，常帶我去吃飯也從來不讓我出錢，吃完飯後一起散步聊天相處真的很像母女。提出和淑芳媽咪一起合作，媽咪二話不說答應，還為MV化上歌仔戲妝並且披上歌仔戲服，能跟影后飆戲真的是太榮幸。」

(中時 )