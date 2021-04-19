為搶春季餐飲商機，金色三麥推出以「命中註定免改名」為號召的《尋找天生「3」麥人》活動，只要身分證字號或居留證統一證號，以上證號有幾個數字「3」，就能免費換幾杯350c.c.啤酒，而且每天都可來店兌換一次。活動推出後門市人潮絡繹不絕，假日訂位更是一桌難求，短短10天於全台吸引客人兌換突破六萬杯的免費啤酒，兌換總價更超過1,000萬元。許多網友直呼金色三麥太佛心，不用改名也能享有免費好運。

金色三麥餐廳為了答謝全台熱情的消費者，決定祭出更狂優惠，希望藉由這波活動找出更多天命有3的天生3麥人。金色三麥餐廳表示，活動期間只要你的身分證或居留證，其中證號內擁有最多數字「3」者，除了幾個3就可以持續兌換幾杯350c.c.的免費內用啤酒外；活動期間來店兌換者中擁有最多數字「3」者，金色三麥將於活動結束後致贈其一年的超級強運。獲獎者在規定期間皆可到店兌換十公升內用啤酒一桶。

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