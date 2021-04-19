台股19日續創新高，雖然護國神山台積電（2330）股價疲軟，資金由電子族群撤出「錢」進傳產，鋼鐵與航運股並列兩大行情最熱族群，扛起多頭大旗，領大盤衝17,264點新高，繼中鋼（2002）日前漲停掀話題後，19日包括官田鋼（2017）、海光（2038）等高逾10檔目前均紛紛站上漲停價位。

包括彰源、海光、燁興、豐興、志聯、新鋼、東明-KY、盛餘、聚亨、官田鋼、佳大、大成鋼、燁輝、高興昌等目前持續高掛漲停。

鋼鐵指標股中鋼「睡獅甦醒」，法人指出，鋼價走強至2021年中已是共識，隨供需格局轉佳，鋼價將維持高檔不墜，在2021年下半年「鐵礦砂跌、鋼價不跌」的情境中，中鋼將成最大受惠者；中國邁向碳中和而管制粗鋼產量，中鋼獲利可望常態化，維持歷史高檔的獲利期間將拉長，市場對獲利預估可望大幅上修，今年每股盈餘（EPS）有機會創2007年以來最佳獲利水準。

(工商 )