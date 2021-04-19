陳媽媽今（19）日帶著侯友宜一同細數丈夫的英勇事蹟，拿出一面面的獎牌如數家珍。（戴上容攝）

母親節將至，今年度榮獲模範母親三重區代表是86歲的陳吳玉鳳，陳吳玉鳳育有4名子女，丈夫是名刑警人稱「黑面陳」，子女以父親為榮表示，壞人看到爸爸機車號碼牌就聞風而逃。新北市長侯友宜19日前往祝賀陳吳玉鳳表示，感謝陳媽媽對先生的支持及家人的照顧，讓警察可以全心全力打擊犯罪。

侯友宜19日前往三重向當選今年度模範母親代表的陳吳玉鳳祝賀，新北市議員李翁月娥、王威元、社會局長張錦麗、三重區長陳奇正、三重警分局長林故廷等人陪同致賀。侯友宜拿出時尚的皮包作為贈禮，鼓勵陳吳媽媽以後每天帶著皮包出門，當新北市「里里銀髮俱樂部」的代言人。

今年86歲的陳吳玉鳳出生於屏東縣恆春鎮，她的父親在日本公司擔任文書職務很重視孩子的教育，堅持讓她完成國小學業；陳吳玉鳳的先生是名刑事警察，綽號「黑面陳」，陳吳玉鳳與先生育有3子1女，陳吳玉鳳子女以父親為榮表示，壞人看到爸爸機車號碼牌就聞風而逃。

陳媽媽拿出丈夫一面面的獎牌如數家珍。（戴上容攝）

86歲陳吳玉鳳至今仍會縫紉加工，令侯友宜敬佩不已。（戴上容攝）

陳吳玉鳳的先生擔任警察，收入有限，為了教育栽培孩子，陳吳玉鳳從早到晚四處兼職、白天到成衣廠工作，晚上再四處收取衣服帶回家縫紉加工，補貼家用，儘管家務繁重，陳吳玉鳳也不忘與子女相處，每逢週末會帶著子女一同包水餃、炒米粉。

子女長大後，陳吳玉鳳擔任鄰長，參與里內公益活動，還擔任環保志工，打掃鄰里街道，時間長達16年，每週會到巷口參加銀髮俱樂部的活動，充分體現「人老心不老」的精神。4位子女也成就非凡，長子及三子皆為企業董事長、二子為建築師、女兒則為知名荷蘭半導體設備商的台灣區域規畫師，「一門四傑」的教育成就，讓前往祝賀的侯友宜豎起大拇指，讚嘆不已。

陳媽媽今（19）日帶著侯友宜一同細數丈夫的英勇事蹟，拿出一面面的獎牌如數家珍。陳吳玉鳳表示，丈夫於前年時過世，她悲痛不已，甚至摔斷了肩膀，後因心繫家庭子女，決心堅強度過。

侯友宜表示，今天的拜訪，讓他回憶起過去當警察的經驗，警察常常需要輪班，媽媽在家庭跟子女教養的角色更加吃重，感謝陳媽媽對先生的支持及家人的照顧，讓警察可以全心全力打擊犯罪，是對整個社會最大的貢獻。

(中時 )