美國運動頻道ESPN報導，非裔男子佛洛伊德遭白人警察蕭文壓頸致死案的審判結果即將出爐，美國職籃NBA已告訴全聯盟球隊，要為相關判決可能帶來的影響做好準備。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市46歲男子佛洛伊德（George Floyd）去年5月遭蕭文（Derek Chauvin）以膝壓頸超過9分鐘致死，蕭文被控二級謀殺罪、三級謀殺罪和二級過失殺人，審判明天進入最後陳述階段。

一旦二級謀殺這項最嚴重指控遭定罪，在警界服務長達19年的蕭文最重可判40年徒刑。

佛洛伊德之死去年夏天在全美各地掀起示威潮後，非裔青年萊特（Daunte Wright）上週在明尼阿波利斯市近郊的布魯克林中心（Brooklyn Center），誤遭執行例行路檢的女警槍擊身亡，再度引發群眾上街抗議警察暴力和種族不公。

佛洛伊德和萊特家屬委任的律師克魯普（Ben Crump）說：「我們為判決結果而祈禱，蕭文應該為殺害佛洛伊德承擔刑事責任。」

克魯普今天告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）：「殺害手無寸鐵的非裔人士，令人無法接受。」「必須追究警察的責任。」

萊特遭警方槍殺事件引發軒然大波，讓美國職棒大聯盟MLB明尼蘇達雙城、NBA明尼蘇達灰狼、北美職業冰球聯盟NHL明尼蘇達荒野等原本當天預定在主場進行的比賽全數暫緩。

NBA將根據公眾和球隊對相關判決的反應，為暫時停賽的可能性做準備。在上一季季後賽期間，非裔男子布雷克（Jacob Blake）在威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）遭警開7槍半身不遂，NBA賽事暫停了3天。

(中央社)