文化小攤子將用不同聲音方式跟大家介紹自己的文化。（新北市文化局提供）

新北市新住民人口突破10萬人，每年夏季登場的潑水節吸引上萬人共襄盛舉，無奈今年全台鬧旱災，文化局宣布潑水節將轉型為「新北市多元文化節」，將於4月24日在板橋四維公園熱鬧登場，規畫音樂帳篷、市集攤位、村民舞台等活動，串聯中和華新街的異國美食與各國母語歌曲，打造獨一無二的「世界音樂村」。

文化局表示，新北市升格10年人口突破403萬人，其中新住民及其子女人口數超過10萬人，造就新北文化的多元性，新北潑水節從去年起因疫情停辦實體活動，今年考量疫情與水情，轉換為「新北市多元文化節」，重頭戲「找找，誰在公園裡搭了一個村子」，預計24日在板橋四維公園率先登場。

文化局介紹，世界音樂村現場規畫吸睛的村民舞台，與充滿多元文化色彩的村民市集；村民舞台邀集「山狗大後生樂團」、「Senbe’聲唄鼓舞樂團」、「酷手樂團」等10組專業團隊，和新北市國中小特色社團輪番演出。

村民市集則包括村民集結帳篷、文化小攤子及獨處帳篷，村民集結帳篷規畫各種聲音工作坊和互動體驗，文化小攤子用不同聲音方式介紹文化，獨處帳篷則是結合線上「母語歌徵集」活動，藉由蒐集到的不同母語歌故事，帶村民旅行到另一個時空。

走進村民集會帳篷，可參與各種聲音工作坊、互動體驗，坐下來分享故事唱首歌。（新北市文化局提供）

文化局表示，新北市是全台新住民最多的城市，藉由本次活動「找找，住在新北的世界聲音」為主題，由線上母語歌徵集開跑，串起華新街的異國美食與小旅行，再以世界音樂村呈現充滿異國色彩與情調的活動，帶起多元文化節的高潮，結合學校、博物館和圖書館，讓每個人感受到城市的多元魅力。

此外，4月30日前還有「找找，不能忘記的母語歌」、「找找，藏在城裡的南洋生活」及「找找，家裡附近的文化活動」等系列活動，結合華新街商圈、學校及文化局各場館共同辦理，新北市文化局邀集大家一同分享聲音故事、品嚐美食及認識各國文化，更多詳情請上活動網站查詢。

(中時 )