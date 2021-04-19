前行政院發言人丁怡銘回鍋行政院擔任機要顧問，為月薪11萬餘元的14職等，引發各界議論。國民黨立委李德維批評，民進黨的各種「花式華麗轉身」，真的看了很膩，並諷刺表示，「富貴要人幫，黨證辦對張」。

丁怡銘去年因指稱台北牛肉麵節冠軍的店家，牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊克多巴胺，隨後業者拿出檢驗證明，證實其牛肉萊劑零檢出。丁怡銘改口道歉，並訂購100碗牛肉麵，卻被抓包打統編疑似打算報公帳，又取消訂單重新下單。一連串爭議引發軒然大波，丁怡銘最後請辭發言人一職。沒想到如今卻又回歸行政院，擔任機要顧問。

李德維今（19）日在臉書指出，短短不到半年，丁怡銘已在近日回鍋行政院擔任有給職顧問，甚至被爆料，這半年他根本「不曾離開過」，沒了正式官銜還是「上書房行走」，被抓包後，行政院的說法是借重其專長與經驗，要他「戴罪立功」，但看在全民眼裡就是「升官發財，請走此路」「富貴要人幫，黨證辦對張」。

去年11月，時任行政院發言人的丁怡銘發言引發牛肉麵風波，行政院長蘇貞昌（右二）帶著丁怡銘（左）前往皇家牛肉麵重慶店用餐，向老闆陳世楨（右）表達歉意。（本報資料照片）

難道偌大一個行政院，只此丁怡銘一個人可用？李德維表示，換個角度說，行政院長蘇貞昌非丁怡銘不可，代表行政院執政就是哏圖那一套。

李德維說，同一天，還有另一個回歸的消息，失聯27天的F-5E飛官潘穎諄上尉遺體終於被尋獲，家人釋放悲慟，連聲說「回家就好」。他表示，想想潘穎諄，一個賴以保命的彈射系統，若不是付出血的代價，只怕蘇貞昌還置若罔聞；想想丁怡銘，一個鬧出醜聞的網軍頭頭，蘇貞昌不甩社會輿論，也要強留愛將在身邊。

對於民進黨的各種「花式華麗轉身」，李德維酸說，真的看了很膩，說穿了只要有關係，真的什麼都沒關係。

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(中時新聞網)